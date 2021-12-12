Динамо – Зоря: о котрій і де дивитись центральний матч чемпіонату України

Динамо Київ VS Зоря Луганськ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Зустріч пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 17:00. Дивитися Динамо – Зоря онлайн можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Динамо – Зоря

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Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі "2+2".

Турнірне становище команд

Це останній матч для обох команд у 2021 році. Динамівці не мають права втрачати очки, адже Шахтар обіграв Олександрію 2:1 і тепер випереджає "біло-синіх" на три очки. Щоб обійти "гірників", киянам потрібно забити Зорі більше трьох м'ячів.

Зоря за будь-якого результату матчу з Динамо піде на зимові канікули четвертою. Але поразка у Києві ускладнить завдання команді Скрипника у боротьбі за бронзу чемпіонату. На цей момент Дніпро-1 випереджає луганців на п'ять очок.

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Кияни здобули 32 перемоги у очних протистояннях, а луганці виграли лише п'ять матчів, ще 12 зустрічей завершилися внічию.

У першому колі цьогорічного чемпіонату перемогу на виїзді здобули кияни з рахунком 2:1.

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Букмекери вважають Динамо беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу – 1.37, нічию – 4.85, на перемогу Зорі – 8.50.