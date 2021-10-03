Динамо – Шахтар: пряма відеотрансляція матчу

Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Українське Класико" розпочнеться о 19:30 у неділю, 3 жовтня. Онлайн Динамо Шахтар з відео голів доступний на нашому сайті.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч

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До вашої уваги - відеотрансляція поєдинку українських грандів.

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Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Динамо – Шахтар на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо матч разом!

Відзначимо, що напередодні в матчі юнацьких складів U19 Шахтар обіграв Динамо 2:0. При цьому коментатор Динамо помилково зрадів голу Шахтаря.