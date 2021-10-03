3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
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Динамо – Шахтар: пряма відеотрансляція матчу

Андрій Трофімов
3 жовтня, 17:36
Дивіться в прямому ефірі поєдинок десятого туру чемпіонату України на НСК "Олімпійський", в якому київське Динамо приймає донецький Шахтар

Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Українське Класико" розпочнеться о 19:30 у неділю, 3 жовтня. Онлайн Динамо Шахтар з відео голів доступний на нашому сайті.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч

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До вашої уваги - відеотрансляція поєдинку українських грандів.

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Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Динамо – Шахтар на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо матч разом!

Відзначимо, що напередодні в матчі юнацьких складів U19 Шахтар обіграв Динамо 2:0. При цьому коментатор Динамо помилково зрадів голу Шахтаря.

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