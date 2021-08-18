Аутсайдер радіє: Динамо сенсаційно втратило перші очки

Інгулець - Динамо / Фото: официальный сайт УПЛ

Київське Динамо втратило перші бали в чемпіонаті Прем'єр-ліги. На рідному стадіоні імені Валерія Лобановського "біло-сині" розписали нічию з Інгульцем з Петрового.

Команди зустрілися в четвертому турі УПЛ.

Підопічні Мірчі Луческу тільки на 72-й хвилині матчу змогли розпечатати ворота Шуста, після подачі Караваєва м'яч від захисника номінальних господарів влетів у нижній кут.

Інгулець відразу ж відігрався, Коваленко справа в штрафному Динамо отримав м'яч від Асмелаша і вколотив його у ближню дев'ятку.

Кияни втратили можливість очолити турнірну таблицю і зберегли за собою другу сходинку. Інгулець набрав перше очко в чемпіонаті, але залишився на 16-й позиції.

Інгулець – Динамо – 1:1

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Голи: Ілля Коваленко, 76 – Михайло Шишка, автогол, 72

Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Шарай (Головкін, 85), Полегенько, Шарай, Бартулович (Коваленко, 69), Козак (Асмелаш, 69), Сітало (Гопей, 69), Шишка (Поспєлов, 90+3), Опанасенко, Ковальов

Динамо: Бущан, Караваєв (Кендзьора, 80), Забарний, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 80), Циганков, Буяльський, Де Пена (Родрігес, 63), Гармаш (Вербич, 63)