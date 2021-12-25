Динамо витратить гроші за трансфер Миколенка на колумбійця

Гроші за Миколенка пустять на колумбійця / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що Евертон заплатить за Миколенка 23 мільйони євро. Кияни мають намір витратити гроші на посилення складу.

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За інформацією журналіста Піпе Сієрри, Динамо хоче купити вінгера Бока Хуніорс та збірної Колумбії Себастьяна Вілью.

Про інтерес до цього гравця йшлося вже давно, але тоді киян відлякувала ціна – Бока вимагає за Вілью 15 мільйонів євро, хоча transfermarkt.com оцінює гравця у 5,5 млн євро.

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У поточному сезоні Вілья провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 9 м'ячів та зробив 1 результативну передачу.

До речі, раніше ми писали, що трансфер Миколенка чекає грандіозне фіаско: у Евертона немає грошей для Суркісів. Вся справа у правилах фінансового fair play.