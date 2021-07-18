Динамо перемогло в Швейцарії клуб третього дивізіону: забили Лєднєв і Гармаш (відео)

Команда Мірчі Луческу після поразки від французької Ніцци забила два сухі м'ячі швейцарському Етуалю – дивіться повне відео контрольного матчу

Динамо перемагає у Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після суботньої поразки від Ніцци 1:2, в неділю Динамо на другому зборі Швейцарії обіграло місцевий клуб Етуаль з рахунком 2:0.

У воротах команди з третього швейцарського дивізіону розписалися Богдан Лєднєв і Денис Гармаш.

Лєднєв на 33-й хвилині, отримавши передачу в штрафному майданчику, обіграв голкіпера Етуаля і спрямував м'яча до сітки.

А Гармаш на 84-й хвилині розстріляв ворота Етуаля потужним ударом зі штрафного.

Динамо – Етуаль – 2:0

Голи: Лєднєв, 33, Гармаш, 84

Динамо: Бущан, Миколенко (Сідклей, 61), Попов (Шабанов, 61), Забарний, Караваєв (Вівчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63), Лєднєв, Циганков (Беніто, 63), Антюх ( Кулач, 63), Вербич (Ванат, 46)

ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ

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Відзначимо, що проти Етуаля не грав орендований у ЦСКА білоруський форвард Ілля Шкурін, який в трьох матчах за Динамо забив три м'ячі. Мірча Луческу дав йому відпочити.

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Наступний спаринг Динамо проведе 20 липня – суперником киян буде Атлетік із Більбао.

Дивіться, як напередодні Динамо програло Ніцці