Динамо планує спаринги з легендарними клубами з Англії та Франції

Команди Тете та Віталія Миколенка планують спаринги з Динамо Київ

Київське Динамо розпочало підготовку до нового футбольного сезону. УПЛ має стартувати наприкінці серпня, проте вже в середині липня на киян чекає Ліга чемпіонів.

У першому раунді кваліфікації підопічні Мірчі Луческу воюють з Фенербахче. Матчі пройдуть 19/20 та 26/27 липня. Тим часом "біло-сині" проведуть кілька благодійних ігор у рамках підготовки до сезону.

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Раніше Динамо оголосило про матчі проти швейцарських клубів Івердон Спорт та Лозанна Спорт. Втім, уже в липні на команду очікують серйозніші суперники.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, перед двома битвами проти Фенербахче "біло-сині" проведуть благодійний матч із французьким Ліоном Орієнтовна дата – 12 липня.

А одразу після двох ігор із турками Динамо планує зіграти спаринг проти англійського Евертона. Саме там грає екс-захисник киян та гравець збірної України Віталій Миколенко.

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При цьому раніше повідомлялося, що власник "ірисок" Фархад Моширі сам запропонував Динамо зіграти товариський матч в Лондоні. До слова, в Евертоні може стати ще більше українців, адже команда цікавиться Олександром Зінченком.

Зазначимо, що Ліон та Евертон є одними з найтитулованіших команд своїх країн. "Ткачі" в десятих сім разів поспіль ставали чемпіонами Ліги 1, тоді як мерсисайдці здобули 9 чемпіонств і п'ять Кубків Англії за свою історію.