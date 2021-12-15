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Динамо знайшло змінника для Миколенка: його підозрювали у договірняку

Андрій Трофімов
15 грудня, 11:56
Якщо Віталій Миколенко перебереться до англійського Евертона, на позиції лівого захисника Динамо його замінить Владислав Дубінчак

Владислав Дубінчак і Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж найближчих днів може бути остаточно узгоджено перехід Віталія Миколенка до Евертона.

Якщо трансфер збірника України до табору англійських "ірисок" здійсниться, то Динамо відразу поверне з оренди в Дніпрі-1 Владислава Дубінчака.

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Про це повідомляє Футбол NEWS.

Нова сторінка в кар'рі Миколенка / Фото: Динамо Київ Inside

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Саме швидконогий уродженець Вінницької області Владислав Дубінчак покликаний закрити позицію лівого захисника Динамо, хоча на неї є й інші претенденти – Олександр Караваєв та Костянтин Вівчаренко.

Владислав Дубінчак / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Зазначимо, що Дубінчаку – 23 роки. Раніше він виступав в оренді за Карпати та Арсенал-Київ, де його, разом з іншими гравцями столичної команди, запідозрили у договірняку та змусили пройти поліграф.

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"Я приїхав, дав пару відповідей. Кажуть, що знайшли кілька гравців. Їм спокійно дали піти, не афішували. Дали продовжити кар'єру. Вони домовилися не виносити цього", – розповідав Дубінчак.

Щодо Миколенка, то, нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу в Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Віталія під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.