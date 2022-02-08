Динамо Київ – Динамо Тбілісі: пряма відеотрансляція товариського матчу

Динамо зіграє з одноклубниками із Тбілісі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Динамо Тбілісі розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна у програвачі нижче.

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Це буде п'ятий спаринг на другому тренувальному зборі для Динамо. Як кияни грали в Туреччині раніше:

Найкращими бомбардирами киян у зимове міжсезоння є Віталій Буяльський та бразилець Вітіньйо, які забили по 4 голи.

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Суперник киян минулого сезону виборов срібні медалі чемпіонату Грузії, який проводиться за схемою весна-осінь.

На зборі в Туреччині грузини вже провели три контрольні матчі: з українським ФК Львів (нічия 0:0), сербським Напредаком (нічия 1:1) та болгарським Лудогорцем (ураження 0:1).

Тренує команду відомий у минулому футболіст Кахабер Цхададзе. У своїй ігровій кар'єрі Цхададзе встиг пограти за титуловані Манчестер Сіті та Айнтрахт.

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У складі тбіліського Динамо виступає український легіонер Станіслав Біленький, добре відомий нашим уболівальникам по виступам за донецький Олімпік та молодіжну збірну України.

Динамівців Києва та Тбілісі пов'язують давні трансферні стосунки. У системах обох клубів вже після здобуття незалежності нашими країнами грали Кахабер Каладзе, Лука Лочошвілі, Олександр Амісулашвілі, Кахабер Аладашвілі.

У чемпіонатах СРСР команди провели між собою 96 матчів. +33=35-29, різниця м'ячів 132:128 на користь киян.

У кубку СРСР команди провели між собою 9 матчів. +3=1-5, різниця м'ячів 9:13 на користь тбілісців.