3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Динамо шукає заміну для Луческу: один варіант уже зірвався

Андрій Трофімов
2 грудня, 11:49
Кияни вели переговори з 42-річним португальцем Абелом Феррейрою, який нині є головним тренером Палмейраса, але вони не мали успіху

Абел Феррейра і Мірча Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні

Динамо було одним із клубів, які намагалися домовитися з Феррейрою, але отримали від нього відмову.

Про це повідомляє бразильське видання UOL Esporte.

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Також Феррейра відмовив Аль-Раяну (Катар), Аль-Насру (Саудівська Аравія), Фенербахче (Туреччина) та Бордо (Франція).

Не виключено, що португальський фахівець урешті-решт перебереться до Лідса, контракт чинного тренера якого Марсело Б'єлси спливає влітку 2022 року.

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Абел Феррейра, який свого часу працював у Бразі та ПАОК, очолив бразильський Палмейрас у листопаді минулого року, але за цей час уже встиг двічі виграти з командою Кубок Лібертадорес.

Нагадаємо, що контракт Динамо з Мірчею Луческу, з яким кияни двічі поспіль вийшли до групового турніру ЛЧ, розрахований до літа 2024 року.

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Румунському наставнику – 76 років.

Як потенційного змінника йому раніше пророкували Андрія Шевченка, але той нещодавно очолив Дженоа.

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football