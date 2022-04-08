Динамо та Шахтар зіграють у Європі заради України – реакція МЗС

Дмитро Кулеба - про благодійні матчі Шахтаря та Динамо в Європі

Через військове вторгнення Росії до нашої країни футбол пішов на паузу. Гравці вимушено залишилися без роботи щонайменше до літа, адже чемпіонат зупинений.

Проте наші топ-клуби знайшли рішення для своїх гравців. Динамо та Шахтар вирішили організувати благодійні тури на підтримку України. Гравці виїхали за кордон і проводитимуть спаринги по всій Європі.

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Це стало можливим завдяки спеціальному дозволу від міністерства молоді та спорту. Цю ідею прокоментував і голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників по всьому світу задля допомоги Україні, що дуже важливо. Цим благодійним туром ми продовжуємо підтримувати увагу світу до російської агресії проти України та зберемо додаткові кошти для української армії".

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Усі гроші від реалізації квитків на матчі та від реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також дітям, які постраждали від війни. Вже відомо, що Шахтар перший свій матч проведе 9 квітня проти Олімпіакоса, а Динамо зіграє з Легією 12 квітня.