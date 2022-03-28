Динамо та Шахтар об'єднаються в одну команду? Вогняна пропозиція від Мірчі Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Воєнне вторгнення Росії поставило на паузу футбол в Україні. Чемпіонат зупинений, а поєдинок збірної проти шотландців перенесений на червень.

Тим часом гравці намагаються підтримувати форму як можуть. Наприклад, капітан Динамо разом із двома гравцями Шахтаря тренується у Бухаресті зі Стяуа.

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Туди їм допоміг вибратися наставник киян Мірча Луческу. У недавньому інтерв'ю The Guardian фахівець заявив, що гравці наших грандів можуть тренуватися в одній команді та грати спаринги у столиці Румунії.

"Я поділився з УАФ своїми думками. Думаю, що було б непогано створити спільну команду з гравців Шахтаря та Динамо, які тренуватимуться та гратимуть у Бухаресті перед матчем плейоф чемпіонату світу між Україною та Шотландією у червні. Хочу, щоб гравці збірної сформували команду, яка б тренувалася та грала товариські матчі з клубами, які не беруть участь у єврокубках. Наразі футболісти Динамо перебувають недалеко від Львова, тренуються там. Щодня надсилають мені відео з тренувань. Я лише прошу їх підтримувати форму, бігати та ходити в спортзал".

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Нагадаємо, що в нинішньому сезоні УПЛ пройшло 18 турів з 30. Лідирує донецький Шахтар, який випереджає Динамо на два пункти.