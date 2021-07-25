Динамо – Газіантеп: пряма відеотрансляція останнього спарингу в Австрії

Слідкуйте в онлайн-режимі за контрольним поєдинком команди Мірчі Луческу проти представника турецької Суперліги на зборі в Австрії

Динамо готується до спарингу з Газіантепом / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У неділю, 25 липня, київське Динамо грає спаринг із середняком турецької Суперліги. В Австрії команда Мірчі Луческу поміряється силами з клубом Газіантеп з однойменного міста. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом. До вашої уваги – пряма відеотрансляція матчу.

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ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО – ГАЗІАНТЕП

Попередні спаринги Динамо:

23 липня. Уніон – 1:1

20 липня. Атлетик – 0:1

18 липня. Етуаль – 2:0

17 липня. Ніцца – 1:2

15 липня. Евіан – 3:0

14 липня. Сьон – 2:0

10 липня. Серветт – 1:1

7 липня. Люцерн – 3:3

5 липня. Дівон – 5:0

3 липня. Лозанна – 1:1

1 липня. Базель – 4:4

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В середині тижня кияни перебралися зі Швейцарії в Австрію, де і проводить фінальний відрізок підготовки до сезону. У п'ятницю Динамо зіграло внічию з Уніоном. Нічию для чемпіона України вирвав Беньямін Вербіч.

Останнім спаринг-партнером киян повинен був стати іспанська Вільярреал, проте переможець Ліги Європи скасував спаринг з Динамо через зараження коронавірусом у гравців. Газіантеп же є міцним середняком чемпіонату Туреччини. У 2019 році команда підвищилася в класі, а в минулому сезоні завершила чемпіонат на 9 місці.

Як Динамо проводить фінальний етап зборів у Австрії: