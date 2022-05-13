Динамо – Флора: пряма відеотрансляція матчу

Динамо битиметься з Флорою

Сьогодні, 13 травня, Динамо проведе свій черговий благодійний поєдинок у Європі. Суперником "біло-синіх" стане один із лідерів естонського футболу – клуб Флора.

Зустріч проходитиме у Таллінні на стадіоні "А Ле Кок Арена". Початок – о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – пряма відеотрансляція матчу в столиці Естонії.

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Оскільки чемпіонат України перервано через війну нашої країни проти Росії, Динамо залишилося без ігрової практики. Тому кияни вирішили організувати тур Європою для підтримки українців, які постраждали від агресії фашистів. Поки що команда Мірчі Луческу не програвала та здебільшого дарувала глядачам результативні ігри:

Легія (3:1)

Галатасарай (3:1)

Клуж (0:0)

Боруссія Д (3:2)

Динамо Загреб (2:2)

Базель (3:2)

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Тепер суперником киян стане рекордсмен чемпіонату Естонії з чемпіонств. За свої 32 роки існування команда вже 13 разів добувала місцеве золото. Цього сезону столична команда знову йде на першому місці, лише раз втративши бали у 12-ти матчах.