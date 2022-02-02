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Динамо --
Чукарички --
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Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
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Камерун --
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Атлетик --
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Брентфорд --
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Баварія --
Лейпциг --
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Динамо – Чукарички: онлайн-трансляція матчу у Туреччині (відео)

Анатолій Дерека
2 лютого, 15:56
Київський клуб продовжує підготовку до поновлення сезону в УПЛ. Черговим суперником "біло-синіх" стане бронзова призерка чемпіонату Сербії

Динамо та Чукарички зіграють товариський матч у Туреччині / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні "Динамо" проведе свій другий поєдинок на зборах у Туреччині. Суперником команди Мірчі Луческу стане сербський клуб Чукарічки. Пряма трансляція матчу Динамо – Чукарички буде доступна на нашому сайті. Початок – о 17:00.

Для киян це буде вже другий поєдинок у Туреччині цієї зими. Три дні тому Динамо розгромило болгарський Лудогорець з рахунком 4:1. Голами відзначилися Гармаш, Вітіньо, Шапаренко та Шкурін.

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Зазначимо, що в січні Динамо вже провело один збір в Іспанії, де зіграло чотири спаринги. Підопічні Луческу без проблем обіграли Атлетіко Пульпіленьо (4:0), Расінг Уніон (4:0) та Реал Мурсія (3:1), а також зіграли внічию з Буде-Глімтом (2:1).

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Що ж до сьогоднішнього суперника, то Чукарички є чинним бронзовим призером чемпіонату Сербії. Це дозволило команді вийти у кваліфікацію Ліги Конференцій, де серби вилетіли від шведського Хаммарбю.

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Велика ймовірність, що і цього сезону Чукарички опиняться на третій позиції. Саме її вони зараз займають, відстаючи від лідера аж на 21 бал. При цьому відрив від четвертого місця досить комфортний – 8 очок.