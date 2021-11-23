23 листопада 67’
Динамо 0
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо – Баварія: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
23 листопада, 20:57
Динамо зустрічалося з Баварією у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Представляємо вашій увазі відео голів матчу та найяскравіші моменти

Динамо і Баварія зустрічалися в 5-му турі / Фото: REUTERS

Поєдинок пройшов у НСК "Олімпійський". Ми проводили онлайн Динамо – Баварія із докладним описом усіх подій матчу.

Баварія відкрила рахунок уже на 13-й хвилині після гарного удару Роберта Левандовського через себе в падінні.

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Кияни могли зрівняти рахунок після того, як гравець Баварії ледь не зрізав м'яч у власні ворота, але тоді німців урятувала штанга.

Потім головний арбітр зустрічі Халіл Мелер із Туреччини не наважився призначити пенальті після фолу проти Буяльського.

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А практично відразу після цього Баварія забила другий гол – Кінгслі Коман пробив точно у дальню дев'ятку воріт Бущана.

Нагадаємо, що незадовго до початку поєдинку у Києві розпочався снігопад, що засипав поле "Олімпійського". Ще на розминці було видно, що німцям не дуже комфортно грати за таких умов.

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