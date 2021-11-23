23 листопада 19’
Динамо 0
Баварія 1
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо – Баварія: список трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
23 листопада, 19:43
У вівторок, 23 листопада, у Києві в НСК "Олімпійський" пройде матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів: київське Динамо прийме німецьку Баварію. Зустріч розпочнеться о 19:45

Ретро-афіша до матчу Динамо – Баварія на новий лад / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Пряма трансляція матчу Динамо – Баварія у вигляді текстового онлайн доступна на нашому сайті, а також поєдинок можна дивитися на ТБ та в інтернеті.

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Баварія виграла всі попередні матчі у групі та вже гарантувала собі вихід у плей-офф турніру.

А от у Динамо лише один бал. Щоб розраховувати на євровесну киянам необхідно обов'язково вигравати та сподіватися, що Бенфіка сьогодні ввечері поступиться Барселоні.

Де дивитись матч

  • Мегого
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen
  • MAX Sport 4

Кадрові проблеми

Баварія приїхала до Києва у ослабленому складі. Юліан Нагельсман привіз до Києва всього 18 гравців, з них три воротарі. Хоча за правилами до заявки можуть бути включені 23 футболісти.

Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг та Майкл Куїсанс вирушили на карантин після консультації із лікарями. Вони контактували з людиною, яка склала позитивний тест на коронавірус.

Раніше на карантин був відправлений найдорожчий футболіст Баварії Йозуа Кімміх , який відмовився вакцинуватись.

Два захисники мюнхенців, Ніклас Зюле та Йосип Станішич, заразилися COVID-19 раніше і також пропустять матч у Києві.

Як команди готувалися до поєдинку

Котирування букмекерів

Баварію, незважаючи на кадрові проблеми, аналітики букмекерських контор називають великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.90, на перемогу "Динамо" – 9.70. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

  • виграш Динамо – 10%
  • нічия – 16%
  • виграш Баварії – 74%
  • найімовірніший рахунок – 0:2

Дивіться, як Динамо розгромило Чорноморець перед Баварією: