Динамо – Баварія: список трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Ретро-афіша до матчу Динамо – Баварія на новий лад / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Пряма трансляція матчу Динамо – Баварія у вигляді текстового онлайн доступна на нашому сайті, а також поєдинок можна дивитися на ТБ та в інтернеті.
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Баварія виграла всі попередні матчі у групі та вже гарантувала собі вихід у плей-офф турніру.
А от у Динамо лише один бал. Щоб розраховувати на євровесну киянам необхідно обов'язково вигравати та сподіватися, що Бенфіка сьогодні ввечері поступиться Барселоні.
Де дивитись матч
- Мегого
- DAZN
- Матч! Футбол 2
- Stan Sport
- Eleven Sports 3 Portugal
- TV 2 Play
- Nova Sport 3
- Movistar+
- beIN Sports 2 Thailand
- BT Sport 3
- Exxen
- MAX Sport 4
Кадрові проблеми
Баварія приїхала до Києва у ослабленому складі. Юліан Нагельсман привіз до Києва всього 18 гравців, з них три воротарі. Хоча за правилами до заявки можуть бути включені 23 футболісти.
Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг та Майкл Куїсанс вирушили на карантин після консультації із лікарями. Вони контактували з людиною, яка склала позитивний тест на коронавірус.
Раніше на карантин був відправлений найдорожчий футболіст Баварії Йозуа Кімміх , який відмовився вакцинуватись.
Два захисники мюнхенців, Ніклас Зюле та Йосип Станішич, заразилися COVID-19 раніше і також пропустять матч у Києві.
Як команди готувалися до поєдинку
Котирування букмекерів
Баварію, незважаючи на кадрові проблеми, аналітики букмекерських контор називають великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.90, на перемогу "Динамо" – 9.70. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:
- виграш Динамо – 10%
- нічия – 16%
- виграш Баварії – 74%
- найімовірніший рахунок – 0:2
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