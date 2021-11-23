Динамо – Баварія: список трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Ретро-афіша до матчу Динамо – Баварія на новий лад / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Пряма трансляція матчу Динамо – Баварія у вигляді текстового онлайн доступна на нашому сайті, а також поєдинок можна дивитися на ТБ та в інтернеті.

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Баварія виграла всі попередні матчі у групі та вже гарантувала собі вихід у плей-офф турніру.

А от у Динамо лише один бал. Щоб розраховувати на євровесну киянам необхідно обов'язково вигравати та сподіватися, що Бенфіка сьогодні ввечері поступиться Барселоні.

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Кадрові проблеми

Баварія приїхала до Києва у ослабленому складі. Юліан Нагельсман привіз до Києва всього 18 гравців, з них три воротарі. Хоча за правилами до заявки можуть бути включені 23 футболісти.

Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг та Майкл Куїсанс вирушили на карантин після консультації із лікарями. Вони контактували з людиною, яка склала позитивний тест на коронавірус.

Раніше на карантин був відправлений найдорожчий футболіст Баварії Йозуа Кімміх , який відмовився вакцинуватись.

Два захисники мюнхенців, Ніклас Зюле та Йосип Станішич, заразилися COVID-19 раніше і також пропустять матч у Києві.

Як команди готувалися до поєдинку

Котирування букмекерів

Баварію, незважаючи на кадрові проблеми, аналітики букмекерських контор називають великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.90, на перемогу "Динамо" – 9.70. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

виграш Динамо – 10%

нічия – 16%

виграш Баварії – 74%

найімовірніший рахунок – 0:2

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