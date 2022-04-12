Дикий випадок із Бразилії: тренер ударив головою жінку-арбітра (відео)

Тренер не стримав емоцій і вдарив дівчину / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі бразильського штату Еспіріту-Санту стався досить скандальний епізод.

Футболісти команд Деспортіва Ферровіарія та Нова Венеція зіграли перший тайм та збиралися йти у роздягальню. Але тут на поле вибіг головний тренер Деспортіва Ферровіарія.

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Рафаель Соріано вирішив висловити невдоволення суддівством та отримав другу жовту. Це ще більше розлютило Соріано і він ударив помічницю арбітра головою в обличчя.

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Клуб одразу оголосив про звільнення Соріано, а спортивний суд штату усунув спеціаліста від усієї футбольної діяльності на 30 днів для розслідування.

Що стосується результату матчу, клуб Деспортіва Ферровіарія поступився з рахунком – 1:3.

Сьогодні у Лізі чемпіонів два матчі: