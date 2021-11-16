Дикуни! Боснійці освистали гімн України

Боснійські фанати на матчі з Україною / Фото: REUTERS

У Зениці стартував відбірковий матч ЧС-2022 між збірними Боснії та України: онлайн-трансляція йде на нашому сайті.

Традиційно зустріч почалася з національних гімнів. Під час виконання "Ще не вмерла України..." боснійські вболівальники шалено свистіли і гули.

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Нагадаємо, що збірна Боснії втратила шанси пробитися на чемпіонат світу.

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Україні треба обов'язково виграти у Боснії. Також потрібно, щоб фіни у паралельній зустрічі у Гельсінкі програли Франції, яка вже гарантувала собі путівку на ЧС, або зіграли з нею внічию. Але якщо фіни зіграють із Францією внічию, потрібно, щоб вони забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.

Якщо ж Фінляндія обіграє Францію, то Україна точно пролітає повз плей-оф, з яким би рахунком не здолала боснійців.