Дідьє Дешам: "Ми будемо щасливі, якщо переможемо. Але ми усвідомлюємо силу збірної України"

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам / Фото: Reuters

Завтра у Києві на НСК "Олімпійський" пройде матч відбору на чемпіонат світу-2022 між збірними України і Франції. Напередодні матчу, головний тренер чемпіонів світу відповів на питання журналістів.

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- Чи важливо чисто з математичної точки зору виграти завтра?

- Це завжди важливо, тому що це п'ята гра і ми повинні боротися за перше місце. Ви бачили гру з Боснією і Герцеговиною, бачили наш результат. Саме зараз час сконцентруватися і не розслаблятися.





- Нервуєте щодо завтрашньої гри?

- У мене вже є певний досвід у відбіркових іграх. Ми розуміємо і аналізуємо ситуацію і гру. Якщо бути чесним, то я спокійний щодо завтрашньої гри.



- Яких гравців очікуєте, і яких гравців вам потрібно мати в команді для успіху?

- Я намагаюся додавати більше молодих гравців, але ми повинні не забувати, що є травми. Якщо цей стан здоров'я впливає на гру, то тоді ми не можемо розглядати цього гравця взагалі. Якщо ми говоримо про футболістів, то перш за все саме вони повинні бути готові до матчів.





- Збірна України вже змінила тренера. Було складно готуватися, адже це лише другий його матч у збірній?

- Я переглянув матчі Євро і подивився матч з Казахстаном, де побачив дуже багато спільного. Знаю, що ви змінили деякі ідеї, але вони дуже схожі з тими, що були у Шевченка.



- Збірна Франції тричі грала у Києві і жодного разу не виграла. Чи будете ви раді нічийному результату, і які у вас спогади про зіграний тут матчі?

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- Останній раз, коли ми грали, я був не дуже задоволений, але все добре закінчилося. Звичайно, між нашими збірними є певна історія, але я намагаюся залишатися об'єктивним, так як це питання гри і прогресу. Звичайно, якщо ми виграємо завтра, то це будуть хороші емоції. Але я добре знаю, що українська команда досить сильна.





- Чи вважаєте ви, що всі ваші гравці досить сильні, щоб грати в меншості?

- Все залежить від ситуації на полі. Всі несуть відповідальність за процес гри. Є певні питання до захисників, але я думаю, що ми здатні зберігати м'яч і це найважливіше завдання на завтра. Ми повинні тримати м'яч і бути ефективними. Подивимося, яким буде матч з Україною, але наш футбол повинен бути більш захисним.



- Чого ви очікуєте від здатності вашої команди грати зараз? Чи відчуваєте, що команда повертається на рівень, який був на початку сезону?

- Потрібно враховувати певну втому команди. Але в першому турі ми грали досить злагоджено. Дуже важливо почати завтрашній матч в повну силу.





- Що ви можете сказати про підсумок чотирьох матчів відбору?

- Щодо нашого стану, то відчувається певна втома. Найважливіше в наступному матчі досягти потрібного результату і ми не будемо розглядати це як наслідки минулих матчів. Це питання підготовки, у мене немає сумнівів, що все буде добре.

Нагадаємо, що 4 вересня збірна України проведе свій п'ятий матч відбору ЧС-2022. У Києві на НСК "Олімпійський" синьо-жовті зіграють з французами. Початок матчу о 21.45.

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