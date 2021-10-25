Дев'ять шайб у ворота суперника! Сокіл феєрично грюкнув дверима в єврокубках

Сокіл розгромив Вялк 9:4 в Континентальному Кубку

Дев'ять шайб у ворота суперника! Так феєрично київський Сокіл завершує свій европоліт в Будапешті.

Команда Олега Шафаренко провела заключний матч другого етапу Континентального Кубка, в якому знищила естонський Вялк (Тарту).

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Українська команда діяла агресивно, і вже після першого періоду вела в чотири шайби. Здобувши впевнену перевагу на старті, кияни насолоджувалися грою і забивали шайби в ворота голкіпера естонців одна за одною. При цьому пропустили чотири рази. Підсумок – перемога 9:4.

Єгор Кузьменко, гравець Сокола:

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"Ми вийшли, забили швидкі голи, розуміли, що на рівень сильніше цієї команди, грали в пас, комбіціонно, старалися в обороні".

Це протистояння було принциповим для лідера естонців Олексія Войцеховського. Українець вісім років захищав кольори Сокола і виходив на майданчик разом з його нинішніми тренерами, Олегом Шафаренком і Костянтином Симчуком.

Олексій Войцеховський, гравець Вялк:

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"Просто було приємно грати зі своїми друзями, проти них. Звичайно, хотілося показати кращий результат, виступати більш гідно, але як є так є".

Підсумки турніру

Після 10-річної єврокубкової перерви Сокіл вривається в Континентальний кубок і займає друге місце в групі.

І хоча в півфінальну стадію змагань виходить лише лідер квартету (латвійський Олімп), для киян це був хороший досвід і привід задуматися про цілі на наступний сезон.