Дев'ять медалей за день! Україна на другому місці медального заліку Паралімпіади-2022

Ірина Буй, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко – медалісти Паралімпіади-2022 у Пекіні / Фото: Reuters

Четвертий день Паралімпіади-2022 у Пекіні приніс Україні дев'ять медалей, повідомляє сайт НОК України. Усі вони були завойовані у різних класах біатлонних гонок на 10 км.

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У жінок серед учасниць із ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячі): золото отримала Ірина Буй, срібло – Олександра Кононова, бронзу – Людмила Ляшенко.

Ірина Буй / Фото: Reuters

У чоловіків, які змагалися у категорії з порушенням зору, вся перша п'ятірка залишилася за представниками збірної України. Віталій Лук'яненко (клас B3) став уже дворазовим чемпіоном Паралімпіади-2022. Компанію на п'єдесталі йому склали Анатолій Ковалевський (клас B2) та Дмитро Суярко (клас B2).

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Віце-чемпіонами Парилімпіади-2022 стали Григорій Волчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2). Бронзу виборов Тарас Радь (клас LW12).

Додамо, що для Оксани Шишкової ця медаль стала третьою на паралімпійських іграх, а для Григорія Вовчинського – друга.

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Після чотирьох днів змагань Україна посідає друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2022 . В активі наших спортсменів 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові нагороди. А лідирують у медальному заліку господарі Паралімпіади.