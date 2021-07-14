"Дівчата розходимося": Довбик розігнав усіх прихильниць пристрасним поцілунком з дружиною

Герой матчу зі Швецією Артем Довбик після чемпіонату Європи набирається сил на турецькому курорті, звідки постить в соцмережі пікантні знімки

Довбик після Євро поїхав на море

Артем Довбик прокинувся знаменитим після матчу 1/8 фіналу Євро-2020. Форвард в додатковий час забив гол Швеції і вивів нашу команду до чвертьфіналу.

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Після чемпіонату Європи футболіст поїхав у заслужену відпустку. Разом з дружиною Юлією вони відпочивають в турецькому Бодрумі. Артем запостив дві фотографії в Instagram, після чого одна з підписниць написала: "Дівчатка розходимося". На знімку Артем цілується з дружиною.

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А перед цим для дівчат Артем сфотографувався з голим торсом.

До речі, ви нізащо не вгадаєте, де раніше працювала Юлія. У 2018 році кохана героя збірної України закінчила Київський національний торгово-економічний університет, де вивчала рекламу і зв'язки з громадськістю. А влітку 2017 року Юлія працювала рятувальником на воді в найбільшому аквапарку США – Noah's Ark Waterpark в Вісконсині.

Дивіться, як Довбик забив Швеції: