Діти в колясці "вантаж 200". Дружина Усика показала безумство росіян на параді "побєдобєсія"

Катерина не розуміє як до цього відноситися / Фото: Колаж: Сьогодні

9 травня у Росії відбувся черговий напад "побєдобєсія". Окрім нацистського військового параду, що пройшов у Москві, звичайні росіяни також стали учасниками цього фарсу.

Маленькі діти, одягнені в уніформу радянської армії, звичайна річ для сучасної Росії. Але шалена фантазія обдурених громадян країни-агресорки пішла ще далі. Росіяни додумалися зробити дитячий візок із написом "200" – умовним позначенням перевезення загиблих.

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В своєму Instagram Катерина Усик прокоментувала фото "двохсотого" дитячого візка.

"Ну, вистачить. Я не знаю, як до цього ставитися. Ну, діти в колясці 200", – написала дружина українського боксера.

Раніше Катерина Усик поділилася страшною історією із зруйнованого росіянами Маріуполя. Жителі міста у XXI столітті змушені пити сечу та воду з калюж через дії російських нацистів.

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