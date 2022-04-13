Депутат Верховної Ради знищує президента НОК України

Саладуха вражена бездіяльністю НОК України та Сергія Бубки / Фото: Колаж: Сьогодні
Ольга Саладуха, як представниця спорту у Верховній Раді України, продовжує свою війну проти російських атлетів. Колишня легкоатлетка дякує весь спортивний світ, який підтримує Україну, особливо польських громадян . А ось бездіяльність Національного олімпійського комітету нашої країни дуже турбує екс-спортсменку.
Ольга Саладуха ще у перші дні війни записала з іншими спортсменами звернення до МОКу. Але дочекатися подібного від Сергія Бубки та його колег так і не вдалося. А в Україні вже понад півтора місяці триває війна. Реакція президента НОК України була лише одна, але дуже неоднозначна.
Терпіння народної депутатки урвалося. Величезний пост із критикою головної спортивної організації країни, Саладуха опублікувала на своїй сторінці Facebook .
Назвати ворога ворогом, війну війною, окупацію – це те, що українські спортсмени хотіли почути від керівництва Національного олімпійського комітету ще в перші дні вторгнення Росії. І, на жаль, цього не сталося й досі! Ще 27 лютого спортивна спільнота України почала озвучувати чітку вимогу – виключити РФ та Білорусь із МОК та міжнародних спортивних федерацій.
12 квітня ми підкріпили цю вимогу відповідним рішенням профільного парламентського комітету. Але Сергій Бубка досі не озвучив чіткої позиції з цього приводу, а НОК не ухвалив жодного рішення, звернення. Прикро, але НОКи інших країн були активнішими у нашій підтримці, ніж рідна організація.
Саладуха не може зрозуміти представників НОК України, які продовжують не діяти навіть після перших доказів військових злочинів російської армії.
Навіть жахливі трагедії у різних населених пунктах Київської області та інших регіонів не змусили топ-менеджерів НОК прийти до тями і розпочати активнішу роботу із захисту національних інтересів України.
Наша мета – розбити ворога на спортивному фронті так само, як його б'ють українські захисники на військовому фронті. Щоправда, рішучість та солідарність світової спортивної спільноти – найкраща зброя, яка дозволить нам перемогти!
У своєму зверненні Ольга Саладуха відзначила ще одного спортсмена депутата Жана Біленюка, який також добивається пояснень від Сергія Бубки .