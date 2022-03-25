День народження під обстрілами. Володимиру Кличку – 46!

Володимиру Кличку - 46!
46 років! Явно не таким хотів уявити собі день народження Володимир Кличко. Разом із братом Віталієм, мером Києва, легенди українського та світового боксу продовжують захищати Україну .
Володимир Кличко веде інформаційну боротьбу проти російських окупантів . Від початку бойових дій на території України Кличко-молодший перебуває у Києві, де допомагає своєму братові.
Професійна кар'єра Володимира Кличка розпочалася після перемоги на Олімпійських грах Атланта-1996. На профі-рингу все склалося позитивно. Володимир провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 нокаутом).
У надважкій вазі Кличко-молодший володів титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015). Завдяки таким здобуткам Володимира Кличка у 2020 році включили до Міжнародної зали боксерської слави.
Легендарний боксер досі залишається рекордсменом за кількістю днів (4382) безперервного володіння чемпіонським поясом у надважкій вазі . Також Володимир має найбільшу кількість перемог у боях за поєднання чемпіонських поясів.
Головна перемога Володимира Кличка ще попереду!