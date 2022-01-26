Справа не в грошах: у команді Джошуа шукають виправдання для скасування реваншу з Усиком

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters
Напередодні з'явилася інформація, що Джошуа відмовиться від реваншу з Усиком за 20 мільйонів доларів.
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Едді Хірн заперечує цю інформацію. Промоутер зазначив, що контракт на реванш ще не підписано, щоб було від чого відмовлятися.
У Джошуа є план. Він хоче лише повернути чемпіонські титули. Зараз у нього є залізна можливість це зробити – реванш із Усиком ", – сказав Гірн в інтерв'ю dazn.com.
Далі промоутер налив багато води, розмірковуючи про можливість скасування реваншу і позиції Джошуа в цьому питанні.
"Ентоні ніколи нікого не уникав, він не хоче, щоб хтось думав, що він боїться цього виклику. Іноді тобі треба думати своєю головою. Тут можна зіграти по-розумному, але для Ентоні гроші – не головне.
Якщо план має сенс з погляду розвитку, робота з новим тренером, можливо, спочатку варто провести інший бій", – одразу знайшов причину Гірн.