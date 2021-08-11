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Навіть не стали розглядати! Два іноземця просилися тренувати збірну України

Олександр Трикіша
11 серпня, 15:45
Два іноземних тренера пропонували Українськійї асоціації футболу свої кандидатури на заміну Андрію Шевченку в збірній України, але їх навіть не стали розглядати

Клінсманн і Ді Б'язи хотіли очолити збірну України. Фото: herthabsc.de/affa.az

Бажання попрацювати у збірній України проявили німець Юрген Клінсман і італієць Джанні Ді Б'язі. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, в УАФ навіть не стали розглядати їх пропозиції.

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Юрген Клінсманн. Фото: herthabsc.de

"Представники Клінсмана та Де Б‘язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної.

Їм одразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець", – написав Бурбас в Twitter.

УАФ розглядає в якості наступника Андрія Шевченка тільки Сергія Реброва. У Мережі навіть вже був названий строк контракту Реброва біля керма збірної України.

Головна проблема – чинний контракт Реброва з Аль-Айном з ОАЕ. Втім, вже повідомлялося, що УАФ допоможе Реброву відкупитися від арабів: названа навіть сума.

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