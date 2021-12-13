Давайте третю! Реал опротестує результати повторного жеребкування Ліги чемпіонів

Реал проти повторного жеребкування Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images, REUTERS

Мадридський Реал має намір подати протест проти результатів повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Marca.

Справа в тому, що з першого разу до суперників Реалу випала португальська Бенфіка. Але через збій системи результати жеребкування були визнані недійсними.

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Після повторного жеребкування суперником Реала став Парі Сен-Жермен. Звичайно, такий результат не влаштував мадридський клуб.

У Реалі стверджують, що кілька з Бенфікою випала цілком законно, а подальша помилка, через яку довелося заново проводити процедуру, відбулася вже після того, як витягли кульки з назвами їх команд.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.

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Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на Газпром Арені 28 травня 2022 року.