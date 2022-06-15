Давай битися! Друг Путіна викликав на бій Кличка

Володимиру Кличку не буде важко побити Джонса і Путіна разом / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарного українського боксера Володимира Кличка на початку червня включили до Міжнародної зали слави боксу. З цього приводу Володимир записав звернення, в якому запитав іншого члена Зали слави Роя Джонса на чиєму він боці: України чи Росії?

"Я нікого не хочу бачити на війні. Ломаченко – один із моїх улюблених боксерів. Ви думаєте, мені хочеться дивитися, як він воює з Росією? У Росії у мене займається 25 дітей, які не мають нічого спільного з цим. Я теж переживаю за них. Не намагайся втягнути мене в політику. Якщо ти хочеш битися, то можеш мені зателефонувати. Ти отримаєш бій", – цитує Джонса BoxingScene.

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Хто такий Рой Джонс?

Рой Джонс-молодший народився 16 січня 1969 року. Срібний призер Олімпійських ігор 1988 року. Абсолютний чемпіон світу у напівважкій ваговій категорії.

Чемпіон світу у середній (версія IBF, 1993-1994), другій середній (версія IBF, 1994-1996), напівважкій (версія WBC, 1997, 1997-2002 та 2003-2004; версія WBA, 1998-20 -2002), у першій важкій (версія WBU, 2013-2015, 2018; версія WBF, 2017) та важкій (версія WBA, 2003) вагових категоріях.

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Загалом переміг 22 боксерів за титул чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях.

Очолював рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії у 1996, 1999 та 2003 роках.

У 2015 році Джонс відвідав Севастополь, де зустрівся з Путіним та попросив його про набуття громадянства РФ. Незабаром одержав російський паспорт.