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Данські ультрас приїхали в Україну мочити армію Путіна

Андрій Трофімов
10 березня, 23:08
Уболівальники датського футбольного клубу Брондбю воюють на боці України у війні проти Росії

Фани Брондбю будуть мститися за зруйновані міста України / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Україні у війні із Росією допомагає весь світ. Хтось приймає біженців, хтось збирає гуманітарну допомогу, надає зброю. Але є й добровольці, котрі готові воювати проти орків.

Так ультрас датського футбольного клубу Брондбю приїхали до Києва, щоб воювати на боці України проти російських окупантів.

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Про це в Twitter повідомив польський блогер.

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