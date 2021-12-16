Та скільки можна? Зірка збірної України втретє захворів на коронавірус

Андрій Лунін втретє захворів на COVID-19 / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

22-річний голкіпер мадридського Реалу та національної збірної України Андрій Лунін склав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

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Андрій – не єдиний гравець Реала, хто підхопив коронавірусну інфекцію.

Також у стані королівського клубу хворіють Гарет Бейл, Асенсіо, Родріго, а також один із помічників Карло Анчелотті.

Раніше небезпечний вірус виявили у Луки Модріча, Марсело та працівників клубної бази.

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Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Через нестачу футболістів Реал може попросити Ла Лігу перенести найближчий матч проти Кадіса, який має відбутися 19 грудня.

Відмітимо, що Лунін вже втретє хворіє на COVID-19 . Вперше Андрій здав позитивний ПЛР-тест у жовтні 2020 року. Повторно український голкіпер влучив у лазарет у серпні цього року.

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Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що в англійській Прем'єр-лізі розпочався наймасштабніший спалах коронавірусу, починаючи з травня 2020 року. На даний момент COVID-19 підхопили 42 особи.