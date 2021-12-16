Та скільки можна? Зірка збірної України втретє захворів на коронавірус

Андрій Лунін втретє захворів на COVID-19 / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
22-річний голкіпер мадридського Реалу та національної збірної України Андрій Лунін склав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "вершкових".
Читайте також: Матч команди Яремчука зупинили через нестачу гравців: як так вийшло
Андрій – не єдиний гравець Реала, хто підхопив коронавірусну інфекцію.
Також у стані королівського клубу хворіють Гарет Бейл, Асенсіо, Родріго, а також один із помічників Карло Анчелотті.
Раніше небезпечний вірус виявили у Луки Модріча, Марсело та працівників клубної бази.
Через нестачу футболістів Реал може попросити Ла Лігу перенести найближчий матч проти Кадіса, який має відбутися 19 грудня.
Відмітимо, що Лунін вже втретє хворіє на COVID-19 . Вперше Андрій здав позитивний ПЛР-тест у жовтні 2020 року. Повторно український голкіпер влучив у лазарет у серпні цього року.
Раніше ми повідомляли, що в англійській Прем'єр-лізі розпочався наймасштабніший спалах коронавірусу, починаючи з травня 2020 року. На даний момент COVID-19 підхопили 42 особи.