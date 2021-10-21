20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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ЦСКА Софія – Зоря: о котрій і де дивитися матч Ліги конференцій

Сергій Шаховець
21 жовтня, 10:55
Поєдинок аутсайдерів групи С відбудеться у четвер, 21 жовтня. Початок зустрічі – 22:00. До вашої уваги – список ресурсів, які транслюють цю гру

У третьому турі Ліги конференцій Зоря зіграє проти ЦСКА Софії / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда Віктора Скрипника відправиться в Софію за першими очками у груповому турнірі Ліги конференцій. Початок матчу о 22:00. Онлайн ЦСКА – Зоря доступний на нашому сайті.

ЦСКА Софія – ЗОРЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • matchtv.ru
  • Movistar Liga de Campeones 11, Movistar +
  • Exxen
  • Viaplay Poland
  • JioTV
  • BT Sport App, BTSport.com
  • DAZN
  • MAX Sport 3

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матчу в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.97, на нічию – 3.45, на перемогу Зорі – 4.15. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:

  • виграш ЦСКА – 49%
  • нічия – 28%
  • виграш Зорі – 23%
  • найбільш ймовірний рахунок – 1:0

Нагадаємо, що луганська Зоря у першому турі програла норвезькому Буді-Глімт 1:3, а в другому поєдинку Ліги конференцій розгромно поступилася Ромі 0:3.

Суперник команди Віктора Скрипника – болгарський ЦСКА, у першому матчі Ліги конференція програв Ромі 1:5, а в другому турі поділив очки з Буде-Глімт – 0:0.

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Після двох турів луганці знаходяться на останньому рядку турнірної таблиці, а болгарська команда на третій сходинці.

Відзначимо, що напередодні матчу в Софії, луганська команда з великим рахунком 1:6 програла донецькому Шахтареві.

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ЦСКА обіграв в чемпіонаті Болгарії Ботев 3:2.

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