Чия бронза сильніша? Букмекери порахували, хто набере очки в матчі ЦСКА – Зоря

ЦСКА Софія фаворит матчу з Зорею / Фото: Колаж: Сьогодні
У четвер, 21 жовтня, в Софії луганська Зоря проведе матч 3-го туру Ліги конференцій проти ЦСКА Софія. Онлайн-трансляція матчу ЦСКА – Зоря є на нашому сайті.
У минулому сезоні обидві команди завоювали бронзові нагороди у своїх національних першостях. Матч в Софії – гарна нагода порівняти силу двох медалістів – українського і болгарського.
Хто фаворит матчу?
Фаворитом матчу 21 жовтня в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.40, на перемогу Зорі – 4.10.
Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:
- виграш ЦСКА – 48%
- нічия – 28%
- виграш Зорі – 24%
Рахунок в матчі
Найпопулярніший рахунок у матчі 1:0 на користь армійців з Болгарії. На такий рахунок встановлений коефіцієнт 6.40. Велика ймовірність, що матч закінчиться внічию 1:1, на цей рахунок котирування букмекерів – 6.80.
Як суперники грали раніше
Раніше турнірні шляхи команд перетиналися в єврокубковому сезоні 2019/20 у 3-му кваліфікаційному раунді. Тоді за сумою двох поєдинків Зоря насилу пройшла свого суперника: 1:0 в Запоріжжі і 1:1 в Софії.
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