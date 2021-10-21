20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Чия бронза сильніша? Букмекери порахували, хто набере очки в матчі ЦСКА – Зоря

Сергій Шаховець
21 жовтня, 14:23
У четвер команда Віктора Скрипника зіграє поєдинок з болгарським ЦСКА, в якому постарається перервати свою безвиграшну серію в єврокубках. Аналітики зробили прогноз на матч Ліги конференцій

ЦСКА Софія фаворит матчу з Зорею / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 21 жовтня, в Софії луганська Зоря проведе матч 3-го туру Ліги конференцій проти ЦСКА Софія. Онлайн-трансляція матчу ЦСКА – Зоря є на нашому сайті.

У минулому сезоні обидві команди завоювали бронзові нагороди у своїх національних першостях. Матч в Софії – гарна нагода порівняти силу двох медалістів – українського і болгарського.

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Хто фаворит матчу?

Фаворитом матчу 21 жовтня в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.40, на перемогу Зорі – 4.10.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:

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  • виграш ЦСКА – 48%
  • нічия – 28%
  • виграш Зорі – 24%

Рахунок в матчі

Найпопулярніший рахунок у матчі 1:0 на користь армійців з Болгарії. На такий рахунок встановлений коефіцієнт 6.40. Велика ймовірність, що матч закінчиться внічию 1:1, на цей рахунок котирування букмекерів – 6.80.

Зоря програла Ромі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Як суперники грали раніше

Раніше турнірні шляхи команд перетиналися в єврокубковому сезоні 2019/20 у 3-му кваліфікаційному раунді. Тоді за сумою двох поєдинків Зоря насилу пройшла свого суперника: 1:0 в Запоріжжі і 1:1 в Софії.

Дивіться як Зоря перемагала ЦСКА в 2019 році

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