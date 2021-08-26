Що чекати Україні у другій день Паралімпіади. Розклад і медальні надії

Паралімпіада. Розклад другого дня Ігор в Токіо / Фото: Reuters

26 серпня на Паралімпіаді-2020 на Токіо буде розіграно 30 комплектів медалей у п'яти видах спорту:

плавання – 14;

велоспорт (трек) – 5;

фехтування на візках – 4;

пауерліфтинг – 4;

кінний спорт – 3;

У другий день Ігор 30 українських спортсменів візьмуть участь в змаганнях в 6 видах спорту і змагатимуться за 11 комплектів нагород.

Читайте також: Перше золото України! Прапороносець збірної встановила рекорд в фіналі

8 українських плавців битимуться за 4 комплекти нагород у плаванні, в тому числі – в змішаній естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Ранкова програма в плаванні почнеться о 09:00 ранку, а фінали пройдуть з 17:00.

6 українських спортсменів змагатимуться за 4 комплекти нагород у фехтуванні (чоловіча і жіноча шпага), початок відбіркових сутичок о 09:00, фіналів – після 17:30.

Велосипедист Єгор Дементьєв виступить на треку в гонці-переслідування на 1000 метрів, старт змагань о 14:00.

2 спортсмена в пауерліфтингу – Костянтин Панасюк (вагова категорія до 54 кг, фінал о 18:30) і Марина Копійка (до 41 кг, фінал о 13:00.

Чоловіча збірна України з голболу (6 спортсменів) о 17:30 зіграє зі збірною Німеччини (матч групи В).

8 спортсменів в настільному тенісі зіграють матчі в групах. Медалі в цьому виді спорту будуть розіграні пізніше.

Дивіться медальний залік Паралімпіади-2020 на Токіо .