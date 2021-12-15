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Що він меле! Усик зірвав інтерв'ю промоутера Джошуа (відео)

Андрій Трофімов
15 грудня, 12:51
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відзначився новим епатажним вчинком – цього разу на Близькому Сході

Едді Гірн і Олександр Усик / Фото: Twitter

Із Усиком ніде не занудьгуєш! Навіть в Еміратах.

Прогулюючись за лаштунками боксерської конференції в Дубаї, знаменитий українець раптом увірвався до кадру ютуб-каналу iFL TV, коли інтерв'ю на камеру давав промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн.

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Усик зупинив інтерв'ю, спочатку привітавшись і обійнявшись із Гірном, а потім скоромовкою вимовивши на камеру щось зовсім незрозуміле ніби англійською, чим розсмішив промоутера Ей-Джея до коліків.

Кумедний момент виклав у себе в Twitter співзасновник iFL TV Куган Кассіус.

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Нагадаємо, раніше Усик так само непомітно, з-за спини, підкрався до Тайсона Ф'юрі у Нью-Йорку, де відбувався бій Ломаченко – Коммі.

Може, саме це так налякало Циганського короля, що той викреслив Усика зі списку своїх бажаних суперників 2022 року.