"Що, мрази, живі ще?" Пропутінський спортсмен побажав смерті українському олімпійцю (фото)

Владислав Гераскевич – український скелетоніст

Російське вторгнення в Україну продовжується вже дев'ятий день. Армія сусідньої держави бомбить наші міста і не шкодує навіть мирне населення.

Спортсмени з різних країн, у тому числі з Росії, висловлюють підтримку нашій країні та вимагають зупинити бойові дії. Втім, є унікуми, які стали на бік президента РФ Володимира Путіна.

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Один із таких – російський бобслеїст Данило Кулешов, який наїхав на нашого скелетоніста Владислава Гераскевича. Українець опублікував у Stories листування з росіянином, який неприховано побажав Владиславу смерті.

"Що, мрази, живі ще? Сподіваюся, незабаром снаряд прилетить до вашої оселі"

Зазначимо, що Гераскевич є учасником двох Олімпійських Ігор, представляючи Україну у Пхенчхані (2018) та Пекіні (2022). Киянин активно виступає проти війни, а на останній Олімпіаді він продемонстрував світові великий плакат із написом "Ні війні в Україні".

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Також нещодавно Гераскевич висловився про вторгнення Росії до України. Спортсмен заявив, ми стоятимемо до кінця і світ повинен зупинити Путіна.