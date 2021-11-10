11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Що робити на пенсії? Ф'юрі передумав збігати від Усика

Олександр Трикіша
10 листопада, 10:38
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі справді замислювався про звільнення зі спорту. Британця зупинив один факт

Тайсон Ф'юрі в поєдинку проти Деонея Вайлдера / Фото: Reuters

Після перемоги над Деонтеєм Вайлдером у Мережі поповзли чутки, що Тайсон Ф'юрі в черговий раз може завершити кар'єру.

Проте новина виявилася зовсім не чуткою. Виявляється, Ф'юрі справді був на волосині від пенсії.

Реклама

Тренер Енді Лі нещодавно зустрівся з боксером і поставив питання про майбутнє.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

"Ми бачилися кілька тижнів тому. Я приїжджав до нього додому. Ми випили кави, побалакали. Я відкрито запитав: "Що ти плануєш робити далі? Невже повісиш рукавички на цвях?

А він відповів: "Реально про це думав. Але тут ось у чому питання. Що мені робити далі після завершення кар'єри?", – розповів Лі про свою розмову з Ф'юрі.

Тренер додав, що Ф'юрі "в кайф тренування, він любить битися". Але вважає, що він зараз не має реального виклику в хевівейті. Раніше і батько Ф'юрі не побачив суперників для свого сина.

Реклама

Олександр Усик та Джон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

"Але він може знайти мотивацію у тому, щоб остаточно зачистити хевівейт. Плюс за все це він заробить неймовірну кількість грошей", – додав Енді Лі, якого цитує vringe.com.