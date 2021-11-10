Що робити на пенсії? Ф'юрі передумав збігати від Усика

Тайсон Ф'юрі в поєдинку проти Деонея Вайлдера / Фото: Reuters

Після перемоги над Деонтеєм Вайлдером у Мережі поповзли чутки, що Тайсон Ф'юрі в черговий раз може завершити кар'єру.

Проте новина виявилася зовсім не чуткою. Виявляється, Ф'юрі справді був на волосині від пенсії.

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Тренер Енді Лі нещодавно зустрівся з боксером і поставив питання про майбутнє.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

"Ми бачилися кілька тижнів тому. Я приїжджав до нього додому. Ми випили кави, побалакали. Я відкрито запитав: "Що ти плануєш робити далі? Невже повісиш рукавички на цвях? А він відповів: "Реально про це думав. Але тут ось у чому питання. Що мені робити далі після завершення кар'єри?", – розповів Лі про свою розмову з Ф'юрі.

Тренер додав, що Ф'юрі "в кайф тренування, він любить битися". Але вважає, що він зараз не має реального виклику в хевівейті. Раніше і батько Ф'юрі не побачив суперників для свого сина.

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Олександр Усик та Джон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні