Що робити на пенсії? Ф'юрі передумав збігати від Усика

Тайсон Ф'юрі в поєдинку проти Деонея Вайлдера / Фото: Reuters
Після перемоги над Деонтеєм Вайлдером у Мережі поповзли чутки, що Тайсон Ф'юрі в черговий раз може завершити кар'єру.
Проте новина виявилася зовсім не чуткою. Виявляється, Ф'юрі справді був на волосині від пенсії.
Тренер Енді Лі нещодавно зустрівся з боксером і поставив питання про майбутнє.
"Ми бачилися кілька тижнів тому. Я приїжджав до нього додому. Ми випили кави, побалакали. Я відкрито запитав: "Що ти плануєш робити далі? Невже повісиш рукавички на цвях?
А він відповів: "Реально про це думав. Але тут ось у чому питання. Що мені робити далі після завершення кар'єри?", – розповів Лі про свою розмову з Ф'юрі.
Тренер додав, що Ф'юрі "в кайф тренування, він любить битися". Але вважає, що він зараз не має реального виклику в хевівейті. Раніше і батько Ф'юрі не побачив суперників для свого сина.
"Але він може знайти мотивацію у тому, щоб остаточно зачистити хевівейт. Плюс за все це він заробить неймовірну кількість грошей", – додав Енді Лі, якого цитує vringe.com.