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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Що їсть чемпіон Усик: боксер розповів, що було на столі після перемоги над Джошуа

Любомир Луканюк
28 жовтня, 17:16
Український боксер зізнався, що після чемпіонського поєдинку їв суп та гречку, а запивав усе негазованою водою

Усик розповів, що їв після бою з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF та WBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як відсвяткував перемогу над Ентоні Джошуа.

"Після бою повернувся до готелю. Залишився в номері, спробував заснути, але так і пролежав без сну в ліжку до самого ранку. Що їв? Курячий суп та гречку з грибами.

Навіть тепер за столом, коли всі насолоджуються вином, я продовжую насолоджуватись смаком негазованої води", – цитує Усика Daily Mail.

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Нагадаємо, що у контракті на бій було прописано обов'язковий реванш. І тепер Усику знову потрібно буде зустрітися з Джошуа. Британський боксер уже заявив, що готовий приїхати на бій в Україну.

З ідеєю провести реванш у Києві виступив мер столиці Віталій Кличко.

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