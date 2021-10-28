Що їсть чемпіон Усик: боксер розповів, що було на столі після перемоги над Джошуа

Усик розповів, що їв після бою з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF та WBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як відсвяткував перемогу над Ентоні Джошуа.

"Після бою повернувся до готелю. Залишився в номері, спробував заснути, але так і пролежав без сну в ліжку до самого ранку. Що їв? Курячий суп та гречку з грибами.

Навіть тепер за столом, коли всі насолоджуються вином, я продовжую насолоджуватись смаком негазованої води", – цитує Усика Daily Mail.