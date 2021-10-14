15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
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ЧС з футболу хочуть провести в Ізраїлі і Палестині – одночасно

Олег Люлька
14 жовтня, 09:44
Таку ідею щодо світової першості-2030 озвучив президент ФІФА Джанні Інфантіно

Колаж - "Сьогодні"

Ізраїль і Палестина, під час збройного конфлікту між якими в травні загинуло понад 200 людей, можуть спільно провести чемпіонат світу з футболу в 2030 році.

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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"Чому ми не можемо помріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі і сусідніх країнах?"

"З огляду на укладання "Авраамского договору" (угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин між ОАЕ і Ізраїлем, підписаної за посередництва США 15 вересня 2020 року), чому не провести турнір в Ізраїлі і сусідніх близькосхідних країнах, зокрема, Палестині?" – сказав Інфантіно, якого цитує The Telegraph, після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

Джанні Інфантіно / Фото: Reuters

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

/ Фото: AFP

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Відзначимо, що наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться наприкінці 2022-го в Катарі. Мундіаль-2026 приймуть США, Канада і Мексика. А місце проведення ЧС-2030 визначать у 2024-му.

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