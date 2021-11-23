Чотири видалення та "вбивство" Зорі у Львові. Аналіз суддівських рішень у 15-му турі УПЛ

Михайло Метревелі проаналізував роботу суддів у 15 турі УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Segodnya.ua продовжує огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Усі матчі, всі спірні моменти 15-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

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УПЛ повернулася після паузи на ігри збірних. А разом із нею повернулися і суддівські помилки. Другий тур поспіль відзначився зі знаком мінус Юрій Іванов. Після низки помилок у матчі Динамо та Ворскли арбітр обділив Зорю, не поставивши на її користь найчистіший пенальті у матчі зі Львовом. У турі була ще низка неоднозначних епізодів, але в них арбітри переважно приймали виважені та правильні рішення.

ЧОРНОМОРЕЦЬ – ДИНАМО

Арбітр – Олександр Шандор. Для арбітражу матч був легким. Команди грали без грубості і спірних моментів не виникало. На матчі працював VAR. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

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▶️ На 3-й хвилині Циганков впав у штрафному майданчику після підкату Кузика. Арбітр зафіксував симуляцію та показав гравцеві Динамо жовту картку. Це правильне рішення. Циганков почав підгинати ноги та падати ще до контакту із суперником.

▶️ На 52-й хвилині Гармаш у штрафному майданчику пробив через себе і м'яч влучив у руку Кузику. Арбітр призначив пенальті у ворота Чорноморця та показав Кузику жовту картку. Це правильне рішення. Рука захисника одеситів була виставлена убік та збільшувала об'єм тіла.

Оцінка: 8/10

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ЛЬВІВ – ЗОРЯ

Арбітр – Юрій Іванов. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

Футбольний суддя Юрій Іванов

▶️ На 39-й хвилині Громов робив простріл у штрафному майданчику і м'яч влучив у руку Махмутовичу. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка. Руку Махмутовича було виставлено убік, вона збільшувала об'єм тіла та перервала політ м'яча. Це чистий пенальті.

▶️ На першій доданій до першого тайму хвилині Громов робив простріл у штрафному майданчику і активно сигналізував, що м'яч влучив у руку Грисьо. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. М'яч влучив гравцеві Львова у корпус.

▶️ На 73-й хвилині Махмутович забив гол після подачі кутового. Арбітр гол не зарахував. Це правильне рішення. М'яч залишив межі поля, коли летів у повітрі після подачі з кутового.

Оцінка: 6/10

ШАХТАР – РУХ

Арбітр – Євген Арановський. Матч був досить легким для арбітражу. Команди грали коректно і спірних моментів практично не виникало. На матчі працював VAR. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

Рефері Євген Арановський

▶️ На 74-й хвилині Соломон впав у штрафному майданчику після боротьби з Климчуком. Арбітр дав продовжити гру. Швидше за все, арбітр ухвалив правильне рішення. Климчук під час падіння рукою зачепив ногу Соломона, але гравець Руху втратив рівновагу і не міг контролювати своє падіння. Отже, епізод можна вважати ігровим.

▶️ На 79-й хвилині Педріньйо пробив по воротах і м'яч рикошетом від газону влучив у руку Стаменковичу. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Рука була щільно притиснута до корпусу і відстань до м'яча була мінімальною.

Оцінка: 8/10

ДНІПРО-1 – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Андрій Коваленко. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. На матчі працював VAR. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

▶️ На 26-й хвилині Кирюханцев перед штрафним небезпечно зіграв високо піднятою ногою проти Дубінчака. Арбітр призначив штрафний удар, але після підказки асистента VAR змінив рішення та призначив пенальті у ворота Олександрії.

Це правильне рішення. Фол був на лінії штрафного майданчика, який вже вважається частиною штрафного майданчика. Тож це порушення в межах штрафного майданчика та справедливий пенальті.

▶️ На 72-й хвилині Ігнатенко впав у штрафному майданчику після боротьби з Калюжним. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Ігнатенко сам відмахувався рукою від суперника, після чого надто картинно впав. Швидше за все, гравець Дніпро-1 мав отримати жовту картку за симуляцію, ніж його команда – право на пробиття пенальті.

▶️ На 75-й хвилині Калюжний зробив закид у штрафний майданчик, після чого сигналізував, що м'яч потрапив Сватку в руку. Арбітр дав продовжити гру. VAR підтвердив це рішення.

Це правильне рішення. М'яч справді зачепив руку Сватка, але спочатку він потрапив у стегно та корпус захисника дніпрян. Це випадковий відскок, який не можна трактувати як гру рукою.

Оцінка: 8/10

МИНАЙ – ІНГУЛЕЦЬ

Арбітр – Роман Блавацький. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

▶️ На 15-й хвилині Запорожець впав у штрафному майданчику після боротьби з Месхі. Арбітр дав продовжити гру. Спірний епізод, у якому важко ухвалити однозначне рішення.

Захисник Миная не зіграв у м'яч і завдав удару по нозі суперника. Але водночас гравець Інгульця вже пробив по воротах і епізод був заграний. Момент 50 на 50, у якому арбітр міг як ставити, і не ставити пенальті.

▶️ На 43-й хвилині Гончар пробивав по воротах і м'яч у штрафному майданчику влучив у руку Козаку. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Козак щільно притискав руку до корпусу та намагався уникнути контакту з м'ячем.

▶️ На 92-й хвилині Месхі в підкаті вдарив ногою в коліно Лупашка. Арбітр показав гравцю Миная жовту картку, яка стала для нього другою. Це правильне рішення. Месхі пішов на грубий фол, який мав каратися жовтою карткою.

Оцінка: 8/10

ВОРСКЛА – МАРІУПОЛЬ

Арбітр – Ярослав Козик. Матч для арбітражу був порівняно легким. Команди грали без грубості та спірних епізодів. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

Ярослав Козик / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

▶️ На 60-й хвилині Петерман відштовхнув від м'яча Кане, який виходив віч-на-віч із воротарем Маріуполя. Арбітр показав пряму червону картку Петерману. Це правильне рішення.

Петерман не намагався зіграти у м'яч. Він цілеспрямовано збивав суперника та зривав потенційно гольову атаку. Це "фол останньої надії" та справедливе вилучення.

Оцінка: 8/10

ДЕСНА – КОЛОС

Арбітр – Максим Козиряцький. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили і була низка спірних епізодів. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

/ Фото: Facebook

▶️ На 48-й хвилині Безбородько забив гол на добиванні після удару Завійського. Арбітр зафіксував офсайд та взяття воріт не зарахував. Це правильне рішення. Форвард Десни виходив із офсайду, але не встиг закінчити рух на момент удару партнера по команді. Одна нога Безбородька була за лінією офсайду.

▶️ На 53-й хвилині Селін схопив за корпус Ільїна, який намагався наздогнати м'яч у штрафному майданчику і вийти віч-на-віч. Арбітр показав гравцеві Десни пряму червону картку. Це правильне рішення. Захисник Десни не намагався зіграти у м'яч та зривав потенційно гольову атаку.

▶️ На 91-й хвилині Дієго прямою ногою врізався в ногу Цимбалюку. Арбітр показав гравцеві Колоса пряму червону картку. Це правильне рішення. Дієго не зіграв у м'яч і міг завдати травми супернику.

Оцінка: 8/10

ВЕРЕС – МЕТАЛІСТ 1925

Арбітр – Олександр Солов'ян. Матч для арбітражу був порівняно легким. Команди грали без грубості та великої кількості фолів. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

▶️ На 9-й хвилині Кучеров впав у штрафному майданчику після підкату з боку Ченбая. Арбітр зафіксував симуляцію та показав Кучерову жовту картку. Це спірне рішення. Ченбай ішов у небезпечний підкат і не зіграв у м'яч.

Разом із м'ячем він урізався і в ногу Кучерову. Можливо, пенальті в даному епізоді не було, оскільки гравець Металіста 1925 все ж таки зіграв у м'яч, але й симуляції тут теж не було. Арбітру варто було дати продовжити гру.

▶️ На 88-й хвилині Задерака наступив на ногу Петьку, що стелився в підкаті. Арбітр зафіксував порушення, але не показав гравцеві Металіста 1925 жовту картку. Це помилка. Задерака зіграв грубо і мав бути покараний жовтою карткою.

Оцінка: 7/10

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