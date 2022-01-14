Ми були готові до війни: СРСР і Канада влаштували найжахливішу бійку в історії

22 роки тому сталося одна з найганебніших подій в історії хокею. На молодіжному чемпіонаті світу з хокею зустрілися Канада та СРСР.

"Кленовим листям" для золотих медалей потрібно було перемагати з різницею в п'ять шайб. Радянські хокеїсти провалили турнір та ні на що не претендували.

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Перед матчем у роздягальню СРСР зайшов легендарний Анатолій Тарасов та "зарядив" хокеїстів: "Можна програти чемпіонат світу, але канадців треба перемогти обов'язково! Вибили тобі око – встав його на місце і біжи за канадцем".

"І коли ми вийшли на лід, ми були готові до війни", – розповідає учасник матчу Олександр Гальченюк. На розкатці ми кричали їм: "Ідіть у дупу, чортові комуняки!" – згадує гравець Канади Шон Сімпсон. Команди ледь не побилися ще до матчу.

До другого періоду канадці вели – 4:2. Пристрасті на льоду розпалювалися – і на 14-й хвилині стався вибух. Дрібна сутичка переросла у бійку команда на команду. Ні судді, ні представники команд, ні поліція, що прибула, не змогли зупинити хокеїстів. На арені навіть вимкнули світло. Але це слабо допомогло.

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Повний матч СРСР – Канада

Побоїще закінчилося лише тоді, коли гравці втомилися бити один одного. Рішення організаторів було блискавичним. У роздягальні командам дали півгодини, щоби зібрати речі і під конвоєм розвезли по готелях. А вранці – в аеропорт та до побачення.

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Бійка у матчі СРСР – Канада

Обидві збірні були дискваліфіковані. Канадці впевнені, що це було метою СРСР – за всяку ціну не дати їм стати чемпіонами. Хоча власник "Торонто" за свої гроші виготовив для збірної набір золотих медалей чемпіонату світу.

Після матчу Міжнародна федерація хокею дискваліфікувала всіх хокеїстів на 18 місяців, а тренерів команд – на 3 роки .

Пізніше дискваліфікацію було зменшено до шести місяців, і наприкінці 1988 року багато учасників тих подій зустрілися знову. На чемпіонаті світу у Москві "золото" виграла Канада, а радянські хокеїсти здобули "срібло".