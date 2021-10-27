Чорноморець – Шахтар: о котрій початок і де дивитися матч Кубка України

Шахтар перемагав Чорноморець в ЧУ / Фото: официальный сайт УПЛ

У середу, 27 жовтня, пройдуть матчі 1/8 фіналу Кубка України. В Одесі Чорноморець приймає донецький Шахтар.

Коли початок. Гра на стадіоні "Чорноморець" розпочнеться о 19:30.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Шахтарйде на нашому сайті. Також поєдинок можна буде переглянути на телеканалі Футбол 2.

Хто переможе. Аналітики букмекерських контор вважають "гірників" явними лідерами протистояння. Котирування на основний час: перемога Шахтаря – 1.21, нічия – 6.50, перемога Чорноморця – 11.50.

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Коефіцієнт на прохід у чвертьфінал: Шахтар – 1.08, Чорноморець – 7.10.

Нинішнього чемпіонату України команди вже зустрічалися в Одесі. Впевнену перемогу здобув Шахтар – 3:0.

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Нагадаємо, що сьогодні ще один цікавий поєдинок відбудеться у Кубку України. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Динамо.