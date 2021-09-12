Чорноморець уникнув поразки від Миная: відео голів та огляд матчу

Матч 7-го туру УПЛ Минай - Чорноморець / Фото: официальный сайт УПЛ
Недільну програму 7-го туру Прем'єр-ліги відкривав поєдинок Минай – Чорноморець.
У стартовому складі Миная не знайшлося місця Євгену Селезньову – іменитий бомбардир почав поєдинок з лави запасних. Але у закарпатської команди було кому забивати голи і без нього.
На 41-й хвилині захисник гостей Вантух збив форварда закарпатців Вишневського. До точки підійшов Байдал і чітко виконав одинадцятиметровий – 1:0 .
На початку другого тайму Минай збільшив рахунок – активний Вишневський скористався передачею від Хахльова і точно пробив повз воротаря.
"Моряки" відразу зуміли відігратися. Ванат увірвався в штрафний майданчик Миная і забив Кучеру поміж ніг – 2:1 .
На 64-й хвилині гри рахунок зрівняв Артур Авагімян. Після удару Путрі воротар Миная відбив м'яч на Авагімяна, той свій шанс не упустив – 2:2.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-ліга. 7-й тур.
Минай – Чорноморець – 2:2
Голи: Байдал (42, пенальті), Вишневський (53) – Ванат (57), Авагімян (64)
Минай: Кучер, Синьогуб, Лиховидько, Векляк, Книш (Гончар, 31), Хахльов, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горін, 46), Петрусенко, Месхі (Кобак, 66), Вишневський (Селезньов, 66).
Чорноморець: Кучерук, Кадірі (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цітаішвілі, Авагімян (Вачіберадзе, 88), Ісаєнко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).
Попередження: Селезньов (91) – Вантух (41)
У Миная стало 6 балів після шести зіграних матчів. Чорноморець набирає п'ять пунктів в семи зіграних поєдинках.
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