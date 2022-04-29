Чемпіонський удар по російському боксу! Кличко нокаутує путінських спортсменів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко, який дав ясно зрозуміти росіянам, що повертатися до СРСР Україна не збирається, перейшов від слів до дій у своєму спортивному виді діяльності – боксі.

Леннокс Льюїс проти Віталія Кличка / Фото: Getty Images

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Легендарний український чемпіон очолив список української боксерської спільноти, яка підготувала лист-звернення до міжнародних боксерських організацій із проханням посилити санкції щодо російських боксерів.

Українські функціонери, менеджери, діючі та екс-боксери, разом з журналістами та експертами дійшли спільної думки: якщо російський боксер мовчить про агресію та війну Росії проти України, значить він підтримує це. Про це повідомляє tribuna.com .

Дмитро Бівол / Фото: Getty Images

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Виявляється, Бетербієв не має жодного відношення до Росії / Фото: Getty Images

Відомі боксерські організації, які надають росіянам боксувати за титули, поводяться толерантно до них. Таким чином, існуючі санкції щодо російського боксу є формальністю та не призводять до змін позиції спортсменів країни-агресорки до війни.

Відомі українці просять WBA, WBC, WBO, IBF дотримуватися раніше озвучених санкцій та не допускати до поєдинків російських боксерів.

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Під листом свої підписи поставили понад 100 українців, пов'язаних із боксами. Серед них Віталій Кличко, Аліна Шатернікова, Артем Далакян, Віктор Постол, Денис Берінчик, Сергій Дзиндзирук, Владислав Сіренко, Влад Єлісєєв, Олександр Красюк, Сергій Бриль та багато інших.