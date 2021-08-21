Шахтар розгромив Чорноморець, який грав удесятьох

Шахтар обіграв в Одесі Чорноморець з рахунком 3:0

У рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги в Одесі місцевий Чорноморець, який повернувся в елітний дивізіон лише в цьому сезоні, приймав донецький Шахтар.

"Моряки", більшу частину складу яких складають орендовані у київського Динамо футболісти, намагалися відібрати очки у віце-чемпіона України, проте видалення Білошевского за грубу гру залишило їх вдесятьох вже на 17 хвилині .

Шахтар вирішив результат поєдинку ще в першому таймі. Спочатку відзначився 18-річний Георгій Судаков, а в кінці першого тайму Алан Патрік подвоїв перевагу "гірників". Фінальну крапку поставив Манор Соломон у компенсований до другого тайму час.

Чемпіонат України. 5-й тур

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Чорноморець – Шахтар – 0:3

Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45 + 5, Соломон, 90 + 3

Вилучення: Білошевский, 12 (груба гра)

Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко, Кадір, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Білошевскій – Авагімян (Тлумак, 78), Вачіберадзе (Кравченко, 78), Брагар (Ісаєнко, 68) – Бугай (Ванат, 68).

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі (Корнієнко, 62), Матвієнко (Вітао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрік (Маркос Антоніо, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сікан (Дентіньо, 79).

Таблиця чемпіонату України: