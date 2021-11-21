Чемпіонат ОАЕ – не його рівень: Ребров вирішив знайти нову роботу

Сергій Ребров / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Цьогорічний контракт Сергія Реброва з Аль-Айном діятиме до літа 2022 року. Після закінчення чемпіонату 47-річний фахівець не планує залишатися в ОАЕ, повідомляє Матч ТБ.

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За даними джерела, у Реброва нещодавно було 5 – 6 хороших пропозицій, але цей час він ні з ким не веде переговори.

Ребров вдало почав роботу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Тим часом Аль-Айн вже зайнявся пошуками тренера на новий сезон.

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Зазначимо, що після десяти зіграних матчів Аль-Айн впевнено лідирує у чемпіонаті ОАЕ з відривом від найближчого переслідувача у сім очок.

Також ми повідомляли, що Сергій Ребров втретє поспіль визнавався найкращим тренером місяця у чемпіонаті ОАЕ.

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Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт із Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.

У результаті замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, який після перемоги над Боснією позбавився приставки виконуючий обов'язки та підписав угоду до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі.