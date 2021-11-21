21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
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Маріуполь --
Львів --
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Рух --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Інтер --
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Лейпциг --
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Чемпіонат ОАЕ – не його рівень: Ребров вирішив знайти нову роботу

Сергій Шаховець
21 листопада, 16:41
Український наставник клубу Аль-Айн не збирається довго затримуватись в Еміратах

Сергій Ребров / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Цьогорічний контракт Сергія Реброва з Аль-Айном діятиме до літа 2022 року. Після закінчення чемпіонату 47-річний фахівець не планує залишатися в ОАЕ, повідомляє Матч ТБ.

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За даними джерела, у Реброва нещодавно було 5 – 6 хороших пропозицій, але цей час він ні з ким не веде переговори.

Ребров вдало почав роботу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Тим часом Аль-Айн вже зайнявся пошуками тренера на новий сезон.

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Зазначимо, що після десяти зіграних матчів Аль-Айн впевнено лідирує у чемпіонаті ОАЕ з відривом від найближчого переслідувача у сім очок.

Також ми повідомляли, що Сергій Ребров втретє поспіль визнавався найкращим тренером місяця у чемпіонаті ОАЕ.

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Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт із Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.

У результаті замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, який після перемоги над Боснією позбавився приставки виконуючий обов'язки та підписав угоду до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі.

Олександр Петраков та Сергій Ребров / Фото: Колаж: Сьогодні