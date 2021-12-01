3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Чемпіон викликав на бій Ломаченка. Потрібно погоджуватися

Любомир Луканюк
1 грудня, 11:20
Володар чемпіонського титулу WBC у легкій вазі Девін Хейні готовий зустрітися з колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях

Хейні готов битися з Ломаченком

Якщо раніше Василь Ломаченко міг перебирати суперниками, то тепер без чемпіонських поясів він мало кому цікавий.

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Тому щоб знову стати чемпіоном, потрібно чіплятися за будь-який шанс. І такий шанс готовий надати українцеві чемпіон WBC у легкій вазі американець Девін Хейні.

"Будь-який з великих боїв у легкій вазі зробить мою кар'єру більш значущою – Теофімо Лопес, Джервонта Девіс, Василь Ломаченко. Цих хлопців поважають. Перемоги над ними дозволять мені потрапити до списку pound-for-pound та зміцнять мої позиції.

Я роками викликав Ломаченка на бій. Я хочу битися з найкращими. Я говорив про це і ладен битися з будь-яким суперником.

Я нікого не уникаю. Я хочу вийти на ринг і випробувати свої навички з найкращими бійцями", – сказав Хейні у коментарі Last Stand Podcast with Brian Custer.

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23-річний Хейні на профі рингу провів 26 боїв та всі виграв. 4 грудня він захищатиме титул у бою проти Джозефа Діаса.

Ломаченко 11 грудня зустрінеться з Річардом Коммі .

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram