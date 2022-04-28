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Чемпіон без резюме. Промоутер Джошуа розвінчав велич Ф'юрі

Сергій Шаховець
28 квітня, 13:57
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не може вважатися найбільшим боксером світу, оскільки у нього немає перемог над Джошуа та Усиком

Едді Гірн і Тайсон Ф'юрі / Фото: Getty Images

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн не вірить у щирість заяви Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри. У той же час Гірн упевнений, що без поєдинку з переможцем реваншу Усик – Джошуа Циганський король не може вважатися великим чемпіоном.

"Я не вірю нічому з того, що він каже. Хоча це не скасовує того, що він також здатний робити що завгодно. Зрештою, все залежить тільки він від нього самого. Якщо він хоче піти з боксу – щасливої дороги.

Це все-таки дуже важкий спорт. Він заробив багато грошей, став чемпіоном світу, і якщо буде щасливий зробити це – що ж, удачі йому. Я просто відчуваю, що найбільші бої, бої за спадщину, все ще чекають на нього попереду.

Ф'юрі пообіцяв дружині більше не битися / Фото: REUTERS

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Зараз багато розмов про те, що Ф'юрі – найвеличніший супертяж свого покоління, краще ніж Леннокс Льюїс та інші бійці минулого. На мій погляд, у нього немає резюме, щоб довести це, але може таким стати, якщо поб'є і Джошуа, і Усика або ж переможця їхнього реваншу.

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Проте все зводиться до того, наскільки сильно він сам цього хоче? Можливо, він більше не має бажання. Я б хотів, щоб Ф'юрі побився і з Джошуа, і з Усиком, адже це було б круто для боксу. Але, можливо, він уже справді наситився боксом. Хоча я йому не вірю", – цитує Гірна vringe.com.

Тим часом Тайсон Ф'юрі обійшов Олександра Усика в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії. Циганський король піднявся до топ-5, витіснивши звідти українця.

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Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні