Челсі заплатив 115 млн за форварда, якого вигнав сім років тому

Форвард збірної Бельгії Лукаку / Фото: Reuters

Лондонський Челсі офіційно оголосив про перехід форварда Інтера і збірної Бельгії Ромелу Лукаку.

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"Ласкаво просимо додому, Ромелу Лукаку!" – такий напис з'явилася в Twitter Челсі.

З чуток, англійський клуб заплатив за нападаючого 115 мільйонів євро.

Бельгієць виступав за Інтер з 2019 року, коли він перебрався до Англії з Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні форвард провів 36 матчів в Серії А, забив 24 м'ячі і віддав 11 гольових передач. У складі Інтера він став чемпіоном Італії.

Треба сказати, що Лукаку вже виступав за Челсі. Він перебрався в англійський клуб в серпні 2011 року. Але провів за команду 15 матчів і жодного разу не відзначився. У підсумку, тодішній тренер клубу Жозе Моурінью вирішив відмовитися від послуг гравця.

Нагадаємо, що головним трансфером літа став перехід Ліонеля Мессі в ПСЖ.