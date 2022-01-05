5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Челсі – Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу

Андрій Трофімов
5 січня, 13:20
Стежте в онлайн-режимі за першим півфінальним поєдинком Кубка англійської ліги на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж"

Челсі vs Тоттенгем / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок матчу Челсі – Тоттенхем у середу, 5 січня – о 21:45 за київським часом. До вашої уваги – відео, фото та текстові коментарі ходу поєдинку в онлайн-форматі. Челсі – Тоттенхем: де дивитись матч

Реклама

Англійська Прем'єр Ліга взяла невелику паузу. Настав час півфіналів Кубка англійської ліги. Фіналісти турніру визначаться за сумою двох зустрічей.

  • Челсі – Тоттенхем – 5 та 12 січня
  • Арсенал – Ліверпуль – 6 та 13 січня
  • Фінал – 27 лютого, "Уемблі" (Лондон)

Читайте також: Повернення балакучого форварда: чи допоможе Лукаку Челсі у матчі з Тоттенхемом

Команди вже встигли пройти по три суперники у Кубку ліги. Челсі пройшов по пенальті Астон Віллу та Саутгемптон, а в 1/4 фіналу вибив Брентфорд. У свою чергу "шпори" у серії пенальті здолали Вулверхемптон, після чого залишили за бортом Бернлі та Вест Хем.

/ Фото: AFP

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧЕЛСІ – ТОТТЕНХЕМ

На думку аналітиків букмекерських контор, Челсі має більше шансів на успіх. Котирування на перемогу команди Томаса Тухеля сьогодні дорівнюють 1.96, тоді як на "шпор" – 4.00. Ніча ж оцінюється коефіцієнтом 3.60. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Челсі – 49%
  • нічия – 26%
  • перемога Тоттенхема – 25%

Крім того, оцінено підсумкові шанси команд на прохід у фінал. Челсі і тут лідер, підсумковий успіх "пенсіонерів" оцінюється в 1.58 (приблизно 60%), тоді як коефіцієнт на вихід далі Тоттенхема становить 2.38 (або 40%).

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямій трансляції зустріч Челсі – Тоттенхем у середу, 5 січня, починаючи з 21:45, буде показана на телеканалі Setanta Sports+ . Також дивитися гру Челсі – Тоттенхем онлайн можна на сервісі OLL.TV (У передплаті).

Нагадаємо, раніше команди грали у рамках АПЛ на полі Тоттенхема. Поєдинок закінчився перемогою Челсі 3:0.