Челсі – Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу

Челсі vs Тоттенгем / Фото: Колаж: Сьогодні
Початок матчу Челсі – Тоттенхем у середу, 5 січня – о 21:45 за київським часом. До вашої уваги – відео, фото та текстові коментарі ходу поєдинку в онлайн-форматі. Челсі – Тоттенхем: де дивитись матч
Англійська Прем'єр Ліга взяла невелику паузу. Настав час півфіналів Кубка англійської ліги. Фіналісти турніру визначаться за сумою двох зустрічей.
- Челсі – Тоттенхем – 5 та 12 січня
- Арсенал – Ліверпуль – 6 та 13 січня
- Фінал – 27 лютого, "Уемблі" (Лондон)
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Команди вже встигли пройти по три суперники у Кубку ліги. Челсі пройшов по пенальті Астон Віллу та Саутгемптон, а в 1/4 фіналу вибив Брентфорд. У свою чергу "шпори" у серії пенальті здолали Вулверхемптон, після чого залишили за бортом Бернлі та Вест Хем.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧЕЛСІ – ТОТТЕНХЕМ
На думку аналітиків букмекерських контор, Челсі має більше шансів на успіх. Котирування на перемогу команди Томаса Тухеля сьогодні дорівнюють 1.96, тоді як на "шпор" – 4.00. Ніча ж оцінюється коефіцієнтом 3.60. Імовірність результату матчу у відсотках:
- перемога Челсі – 49%
- нічия – 26%
- перемога Тоттенхема – 25%
Крім того, оцінено підсумкові шанси команд на прохід у фінал. Челсі і тут лідер, підсумковий успіх "пенсіонерів" оцінюється в 1.58 (приблизно 60%), тоді як коефіцієнт на вихід далі Тоттенхема становить 2.38 (або 40%).
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямій трансляції зустріч Челсі – Тоттенхем у середу, 5 січня, починаючи з 21:45, буде показана на телеканалі Setanta Sports+ . Також дивитися гру Челсі – Тоттенхем онлайн можна на сервісі OLL.TV (У передплаті).
Нагадаємо, раніше команди грали у рамках АПЛ на полі Тоттенхема. Поєдинок закінчився перемогою Челсі 3:0.